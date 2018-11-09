Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - Ковальчук отыграл больше 20 минут против «Миннесоты» и закончил матч с худшим показателем полезности

Ковальчук отыграл больше 20 минут против «Миннесоты» и закончил матч с худшим показателем полезности
 663 просмотров | 05:17
Eurosport

Вчера в 14:35Обновлено 59 мин. назад

Илья получил -2. А «Лос-Анджелес» – 1:3.
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Наши партнеры
Следующие видео