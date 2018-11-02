Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - «Монреаль» забросил «Вашингтону» 2 шайбы за 2 секунды и установил рекорд НХЛ

«Монреаль» забросил «Вашингтону» 2 шайбы за 2 секунды и установил рекорд НХЛ
 361 просмотров | 00:27
Eurosport

40 мин. назад

Ови закинул две шайбы, но это «Кэпиталс» не помогло.
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Наши партнеры
Следующие видео