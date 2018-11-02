ВИДЕО - «Монреаль» забросил «Вашингтону» 2 шайбы за 2 секунды и установил рекорд НХЛ
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Хоккей
«Монреаль» забросил «Вашингтону» 2 шайбы за 2 секунды и установил рекорд НХЛ361 просмотров • 3 ч. назад
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