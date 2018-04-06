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ВИДЕО - «Флорида» провернула комбинацию в духе футбольной «Барселоны» и загрызла «Бостон»

«Флорида» провернула комбинацию в духе футбольной «Барселоны» и загрызла «Бостон»
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Eurosport

58 мин. назадОбновлено 49 мин. назад

2:0, поровну, но решающий рывок остался за хозяевами.
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