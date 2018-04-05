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ВИДЕО - Тарасенко вонзил 33-ю шайбу в сезоне и добавил ассист, но «Сент-Луис» все равно проиграл «Чикаго»

Тарасенко вонзил 33-ю шайбу в сезоне и добавил ассист, но «Сент-Луис» все равно проиграл «Чикаго»
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Eurosport

1 час назад

Четвертое подряд поражение «Блюс» – 3:4.
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