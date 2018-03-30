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ВИДЕО - Сидни Кросби уработал «Нью-Джерси», будто у него в руках была бейсбольная бита, а не клюшка

Кросби уработал «Нью-Джерси», будто у него в руках была бейсбольная бита, а не клюшка
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Eurosport

1 час назадОбновлено 43 мин. назад

Победная шайба в овертайме – 4:3.
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