ВИДЕО - Сидни Кросби уработал «Нью-Джерси», будто у него в руках была бейсбольная бита, а не клюшка
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