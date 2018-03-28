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ВИДЕО - «Эдмонтон» зря разбудил «Коламбус» тремя шайбами – команда Панарина наклепала 7 в ответ

«Эдмонтон» зря разбудил «Коламбус» тремя шайбами – команда Панарина наклепала 7 в ответ
 206 просмотров | 01:55
Eurosport

1 час назад

Артемий Панарин набрал 2 очка, а вратарь «мундиров» Сергей Бобровский сделал 22 сэйва.
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