Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - Защитник «Виннипега» разбил соперника о борт, а его команда – «Бостон» в серии буллитов

Защитник «Виннипега» разбил соперника о борт, а его команда – «Бостон» в серии буллитов
  смотрят | 03:47
Eurosport

Только что

Матч получился жестким, но и 8 шайб так просто не даются.
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео