Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - Варламов и Флёри выдали серию безумных сэйвов, поэтому «Колорадо» и «Вегас» не избежали буллитов

Варламов и Флёри выдали серию безумных сэйвов, поэтому «Колорадо» и «Вегас» не избежали буллитов
 153 просмотров | 02:59
Eurosport

1 час назад

Вратари в этот вечер божили в НХЛ.
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео