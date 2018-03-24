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ВИДЕО - Кипер «Виннипега» присел, и шайба выползла у него из-под щитков в ворота

Кипер «Виннипега» присел, и шайба выползла у него из-под щитков в ворота
 96 просмотров | 03:16
Eurosport

40 мин. назад

Но «Джетс» все равно победили «Анахайм» в овертайме – 3:2.
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