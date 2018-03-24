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ВИДЕО - Герой из «Джерси» одной рукой боролся с защитником, а второй забросил «Питтсбургу» супершайбу

Герой из «Джерси» одной рукой боролся с защитником, а второй забросил «Питтсбургу» супершайбу
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Eurosport

53 мин. назадОбновлено 15 мин. назад

«Пингвинс» уступили «дьяволам» 3:4, не помогла даже топ-форма Сидни Кросби.
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