ВИДЕО - Герой из «Джерси» одной рукой боролся с защитником, а второй забросил «Питтсбургу» супершайбу
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Хоккей
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