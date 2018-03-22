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ВИДЕО - Кросби подбросил шайбу перед вратарем «Монреаля», а потом положил ее в сетку. Малкин тоже забил

Кросби подбросил шайбу перед вратарем «Монреаля», а потом положил ее в сетку. Малкин тоже забил
 350 просмотров | 03:23
Eurosport

39 мин. назадОбновлено 33 мин. назад

Парни из «Питтсбурга» победили «Канадиенс» 5:3, за которых отличился Никита Щербак.
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