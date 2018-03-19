ВИДЕО - Фанаты «Вегаса» засыпали лед бейсболками и другим клубным мерчем в честь мощного хет-трика Карлссона
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Хоккей
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