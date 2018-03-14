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ВИДЕО - Матч «Миннесоты» и «Колорадо» был настолько горяч, что на льду оказывались даже судьи

Матч «Миннесоты» и «Колорадо» был настолько горяч, что на льду оказывались даже судьи
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Eurosport

15 мин. назад

«Эвеланш» порвали соперника – 5:1.
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