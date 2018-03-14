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ВИДЕО - «Калгари» уделал «Эдмонтон» во всем: хозяева круто дрались, больше забросили, а их вратарь – монстр

«Калгари» уделал «Эдмонтон» во всем: хозяева круто дрались, больше забросили, а их вратарь – монстр
 138 просмотров | 02:25
Eurosport

57 мин. назад

Перевеса в одну шайбу оказалось достаточно.
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