ВИДЕО - В Торонто так увлеклись уничтожением пингвинов, что скоро их занесут в Красную книгу
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Хоккей
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