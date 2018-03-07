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ВИДЕО - Артемий Панарин разразился 3 очками и снес короны с голов парней из «Вегаса»

Панарин разразился 3 очками и снес короны с голов парней из «Вегаса»
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Eurosport

30 мин. назадОбновлено 15 мин. назад

Форвард «Коламбуса» был слишком хорош – 4:1.
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