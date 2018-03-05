Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - Задоров забросил шайбу, Варламов сделал 23 сэйва, но «Колорадо» все равно слил «Нэшвиллу»

Задоров забросил шайбу, Варламов сделал 23 сэйва, но «Колорадо» все равно слил «Нэшвиллу»
 26 просмотров | 02:08
Eurosport

40 мин. назад

Гол Филипа Форсберга помог «Предаторс» повторил рекордную для клуба победную серию.
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео