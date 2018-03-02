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ВИДЕО - Малкин соорудил 2 ассиста, но «Питтсбург» получил немыслимую восьмерочку в ответ

Малкин соорудил 2 ассиста, но «Питтсбург» получил немыслимую восьмерочку в ответ
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Eurosport

1 час назад

«Бостон» бил очень больно – 8:4.
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