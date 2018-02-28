Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - Вратарь «Питтсбурга» вытащил один бросок дважды: сначала рукой, потом клюшкой

Вратарь «Питтсбурга» вытащил один бросок дважды: сначала рукой, потом клюшкой
 30 просмотров | 02:06
Eurosport

27 мин. назад

Но победили все равно «Девилс» – 3:2.
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео