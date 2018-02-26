Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - В заголовке не помещается вся жесть матча «Рейнджерс» – «Детройт», так что кликай и смотри все сам

В заголовке не помещается вся жесть матча «Рейнджерс» – «Детройт», так что кликай и смотри все сам
 607 просмотров | 02:31
Eurosport

53 мин. назад

Защитник «Нью-Йорка» скосплеил Джеррарда, игрок «Детройта» так бортанул соперника, что улетел на лавку, а решающая шайба залетела за 5 секунд до буллитов.
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео