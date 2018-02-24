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ВИДЕО - У Малкина гол и 2 ассиста, у «Каролины» – 6 шайб в сетке и депрессия

У Малкина гол и 2 ассиста, у «Каролины» – 6 шайб в сетке и депрессия
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Eurosport

1 час назад

«Питтсбург» разорвал соперника – 6:1.
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