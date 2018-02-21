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ВИДЕО - Барбашев и Тарасенко забили по голу, но Бёрнс годно вынес шайбу с линии и сохранил победу «Шаркс»

Барбашев и Тарасенко забили по голу, но Бёрнс годно вынес шайбу с линии и сохранил победу «Шаркс»
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Eurosport

9 мин. назадОбновлено 7 мин. назад

«Сент-Луис» уступил «Сан-Хосе» 2:3.
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