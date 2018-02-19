ВИДЕО - Самый крутой канадец отгрузил хет-трик. Его будут боготворить после Кросби

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И абсолютно заслуженно. Снова вытащил «Ойлерс» из трудной ситуации. На этот раз – в матче с «Колорадо».