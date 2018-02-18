Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - «Анахайм» и «Миннесота» устроили концерт, в который уместились драка, 4 шайбы и 22 буллита

«Анахайм» и «Миннесота» устроили концерт, в который уместились драка, 4 шайбы и 22 буллита
 8 просмотров | 03:29
Eurosport

7 мин. назад

Тот случай, когда нервы были на пределе.
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео