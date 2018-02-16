ВИДЕО - Вратарь был бессилен, когда Малкин забрасывал шайбу. Он ну никак не мог спасти

119 просмотров | 01:50

Возможно, потому что кипер «Лос-Анджелеса» в это время находился на лайвке, а у «Кингс» на льду было шесть полевых.