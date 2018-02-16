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ВИДЕО - Вратарь был бессилен, когда Малкин забрасывал шайбу. Он ну никак не мог спасти

Вратарь был бессилен, когда Малкин забрасывал шайбу. Он ну никак не мог спасти
 119 просмотров | 01:50
Eurosport

1 час назад

Возможно, потому что кипер «Лос-Анджелеса» в это время находился на лайвке, а у «Кингс» на льду было шесть полевых.
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