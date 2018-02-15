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ВИДЕО - Парень из «Колорадо» пальнул мимо ворот, но попал во вратаря и в итоге забил гол

Парень из «Колорадо» пальнул мимо ворот, но попал во вратаря и в итоге забил гол
 211 просмотров | 01:23
Eurosport

44 мин. назад

«Монреаль» сдался – 0:2.
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