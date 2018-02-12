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ВИДЕО - «Флайерс» сорвали в Вегасе джек-пот из четырех шайб, поучаствовал даже Проворов

«Флайерс» сорвали в Вегасе джек-пот из четырех шайб, поучаствовал даже Проворов
 48 просмотров | 02:27
Eurosport

27 мин. назад

На счету Ивана ассит к третьей шайбе, а вообще «Филадельфия» победила 4:1.
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