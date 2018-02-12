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ВИДЕО - Твое лицо, когда после пятиматчевой победной серии влетел дома аутсайдеру 0:6

Твое лицо, когда после пятиматчевой победной серии влетел дома аутсайдеру 0:6
 339 просмотров | 04:35
Eurosport

40 мин. назад

Кену Хичкоку и его «Далласу» хорошо влетело от «Ванкувера». Не помогла даже замена вратаря.
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