ВИДЕО - Свитер Лекавалье поднялся к небесам и зарядил Кучерова на победную шайбу «Лос-Анджелесу»
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Хоккей
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