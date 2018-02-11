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ВИДЕО - Свитер Лекавалье поднялся к небесам и зарядил Кучерова на победную шайбу «Лос-Анджелесу»

Свитер Лекавалье поднялся к небесам и зарядил Кучерова на победную шайбу «Лос-Анджелесу»
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Eurosport

1 час назад

«Тампа» закидала «Кингс» четырьмя шайбами, и соперники почти отыгрались.
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