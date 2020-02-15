Фристайл

Россиянин Павел Кротов выиграл этап Кубка мира по лыжной акробатике в Москве (видео)

Кротов выиграл этап Кубка мира по лыжной акробатике в Москве
 10 просмотров | 01:52
Eurosport

18 мин. назад

Вторая победа Павла на этапах КМ.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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