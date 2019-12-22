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ВИДЕО - Блестящее выступление сборной России по лыжной акробатике – команда взяла золото на этапе в Китае

Блестящее выступление сборной России по лыжной акробатике – команда взяла золото на этапе в Китае
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Eurosport

35 мин. назадОбновлено 27 мин. назад

Минимальная помарка не помешала встать на вершину пьедестала.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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