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ВИДЕО - Русская лыжница Валерия Демидова выиграла квалификацию КМ по хаф-пайпу в Китае. Ее заезд – мощь!

Русская лыжница выиграла квалификацию КМ по хаф-пайпу в Китае. Ее заезд – мощь!
 87 просмотров | 01:33
Eurosport

23 мин. назадОбновлено 21 мин. назад

Валерия Демидова выступила на высочайшем уровне.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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