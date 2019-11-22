Формула-1

Механики «Ред Булла» полетали на покрышках и четко переобули болид в невесомости (видео)

Механики «Ред Булла» полетали на покрышках и четко переобули болид в невесомости
 378 просмотров | 01:20
Eurosport

1 час назад

Гениальный эксперимент.
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Формула-1


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