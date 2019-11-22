Механики «Ред Булла» полетали на покрышках и четко переобули болид в невесомости (видео)
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Формула-1
Механики «Ред Булла» полетали на покрышках и четко переобули болид в невесомости378 просмотров • 3 ч. назад
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