ВИДЕО - «Вы не представляете, какая крутая у вас страна». Главный мем ЧМ опять сказал, что в России офигенно
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Футбол
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