Футбол > ЧМ-2018

ВИДЕО - Просмотр в «Челси», восхищение Роналду и еще 3 шаолиньских факта о Килиане Мбаппе

Просмотр в «Челси», восхищение Роналду и еще 3 шаолиньских факта о Мбаппе
 462 просмотров | 02:41
Eurosport

1 час назадОбновлено 53 мин. назад

Сегодня юнец затащит финал. Или нет. Но все равно останется очень крут.
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