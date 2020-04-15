Футбол

ВИДЕО - «Алеиш оказался еще одной пираткой Дани Алвеса». Трансферные ужасы «Барселоны» при Бартомеу

«Алеиш оказался еще одной пираткой Дани Алвеса». Трансферные ужасы «Барселоны» при Бартомеу
 9 просмотров | 07:56
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 3 ч. назад

Функционер в лучшем случае попадает в цель один раз из пяти.
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