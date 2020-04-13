Футбол

ВИДЕО - Неймар уничтожил соперника в футбольном фристайле в рамках Red Bull challenge

Неймар уничтожил соперника в футбольном фристайле в рамках Red Bull challenge
 726 просмотров | 00:59
SNTV

1 час назад

Трюк называется «Вокруг света» (Around the World).
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Футбол


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