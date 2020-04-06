Футбол

Сколько мячей забили игроки разных стран в Лиге чемпионов (видео)

У немцев 1171 мяч, бразильцы вошли в топ-15 лишь в 99-м. Сколько забили игроки разных стран в ЛЧ
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SNTV

1 час назад

Венгры и румыны когда-то были близки к вершине, до которой футболистам из России пока далеко.
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Футбол


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