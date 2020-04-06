У немцев 1171 мяч, бразильцы вошли в топ-15 лишь в 99-м. Сколько забили игроки разных стран в ЛЧ

Сколько мячей забили игроки разных стран в Лиге чемпионов (видео)
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Футбол
У немцев 1171 мяч, бразильцы вошли в топ-15 лишь в 99-м. Сколько забили игроки разных стран в ЛЧ434 просмотров • 2 ч. назад
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