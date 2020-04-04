Футбол

Самые дорогие футбольные трансферы за 30 лет (видео)

Самые дорогие трансферы за 30 лет. От Марадоны и Шалимова до Погба и Неймара
 288 просмотров | 03:02
SNTV

1 час назад

Идеальная графика эволюции футбольного рынка.
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Футбол


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