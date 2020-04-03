Футбол

«Бавария» показала дистанционную тренировку игроков (видео)

«Бавария» показала дистанционную тренировку игроков – мюнхенцы не унывают на карантине
 18 просмотров | 02:28
SNTV

20 мин. назад

Футболисты поддерживают форму в четырех стенах.
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Футбол


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