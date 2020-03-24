Футбол

ВИДЕО - «Голь-голь-голь-голь!» Как Асенсио громил Рубиаля в финале FIFA 20

«Голь-голь-голь-голь!» Как Асенсио громил Рубиаля в финале FIFA 20
 456 просмотров | 01:42
SNTV

1 час назад

Испанские топы вместо поля сошлись в видеоигре, всех сильнее оказался 24-летний полузащитник «Реала».
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