Футбол

Покер Эрлинга Холанна за 17 минут (видео)

Холанн зажигал уже в 2018-м: забил «Бранну» 4 банки за 17 минут
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Eurosport

1 час назад

Вундеркинд установил окончательный счет уже к 21-й минуте.
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Футбол


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