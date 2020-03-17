Футбол

Хонда впервые забил в Бразилии, а еще нелепо плюхнулся в штрафной соперника (видео)

Хонда впервые забил в Бразилии, а еще нелепо плюхнулся в штрафной соперника. Посмотри и посмейся
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SNTV

15 мин. назадОбновлено 14 мин. назад

Японец обживается в новом чемпионате.
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Футбол


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