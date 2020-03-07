Футбол

Стыдное видео, как полисмен ведет Роналдиньо в наручниках по тоннелю из журналистов

Стыдное видео, как полисмен ведет Роналдиньо в наручниках по тоннелю из журналистов
1 123 просмотров | 00:21
SNTV

4 ч. назадОбновлено 52 мин. назад

Невероятно увидеть великого бразильца в таком положении.
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Футбол


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