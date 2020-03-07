Футбол

Красивый гол пяткой из чемпионата Малайзии (видео)

Бразилец Иван забил элегантнейший мяч пяткой
 7 просмотров | 00:22
SNTV

27 мин. назадОбновлено 26 мин. назад

В чемпионате Малайзии тоже умеют забивать красиво.
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Футбол


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