Моуринью поприветствовал журналиста ударом локтями – все из-за коронавируса и запрета на рукопожатия

Моуринью забавно поприветствовал журналиста ударом локотками перед началом пресс-конференции (видео)
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Футбол
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