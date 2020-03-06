Футбол

Моуринью забавно поприветствовал журналиста ударом локотками перед началом пресс-конференции (видео)

Моуринью поприветствовал журналиста ударом локтями – все из-за коронавируса и запрета на рукопожатия
 915 просмотров | 00:18
SNTV

1 час назад

Наглядный пример, как одним движением максимально смягчить обстановку.
Показать большеПоказать меньше

Футбол


Посмотреть ещеБольше от канала Футбол
Больше видео