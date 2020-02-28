Футбол

Жеребьевка Лиги Европы 2020: 1/8 плей-офф, смотреть видео, трансляция

Жеребьевка 1/8 Лиги Европы: с кем сыграют «Интер», «Шахтер» и «МЮ»?
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Eurosport

22 мин. назадОбновлено 21 мин. назад

«Интер», «Шахтер», «Манчестер Юнайтед» и еще 13 команд узнают соперников по 1/8 финала ЛЕ. Начало стрима – в 15:00 (мск).
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