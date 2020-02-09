Игрок «Виллем II» вонзил самый нелепый автогол 2020-го (видео)
Показать большеПоказать меньше
Футбол
Игрок «Виллем II» вонзил самый нелепый автогол 2020-го875 просмотров • 3 ч. назад
Сетьен придумал игрокам «Барсы» новый челлендж – они провели тренировку вслепую1 375 просмотров • 11 ч. назад
Самая убогая в истории серия пенальти в Японии с командой Иньесты: 9 (!!!) подряд промахов3 691 просмотров • Вчера в 17:07
Хотите смеяться 5 минут? Тогда посмотрите на этот дикий ляп вратаря сборной Вьетнама9 208 просмотров • 17/01/2020 в 14:43
Фанаты «Витории» выбросили файеры на поле и устроили беспорядки на трибунах1 755 просмотров • 05/01/2020 в 12:49
У всех должно быть такое же настроение, как у Месси на тренировке перед матчем с «Эспаньолом»7 523 просмотров • 04/01/2020 в 10:53
Ибра вернулся в Италию. Проследи его путь от трапа самолета до автограф-сессии с футболкой «Милана»6 696 просмотров • 03/01/2020 в 10:25
Ибрагимович прилетел в Милан. Болельщики приветствовали Златана кричалками2 308 просмотров • 02/01/2020 в 14:28
Мбаппе переоделся в Санту и раздал подарки детишкам в рамках социального проекта «ПСЖ»1 501 просмотров • 22/12/2019 в 15:32
Комментарии на сайтах Eurosport были отключены 31 января. Все подробности здесь
Больше видео
Непревзойденная Йохауг промчалась по трассе быстрее кометы – за ней не всегда успевали операторы
Феноменальный спурт Большунова на финише, принесший ему очередную победу
Сетьен придумал игрокам «Барсы» новый челлендж – они провели тренировку вслепую
Уилсон вонзал шары в лузы с такой необычайной легкостью, что выбил образцовый сенчури
Самая убогая в истории серия пенальти в Японии с командой Иньесты: 9 (!!!) подряд промахов
Большунов не смог противостоять норвежскому спурту на финише, но удержал бронзу