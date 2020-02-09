Футбол

ВИДЕО - Сетьен придумал игрокам «Барсы» новый челлендж – они провели тренировку вслепую

Сетьен придумал игрокам «Барсы» новый челлендж – они провели тренировку вслепую
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Eurosport

1 час назад

Упражнение улучшает координацию и ориентацию в пространстве.
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Футбол


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