Футбол

ВИДЕО - Самая убогая в истории серия пенальти в Японии с командой Иньесты: 9 (!!!) подряд промахов

Самая убогая в истории серия пенальти в Японии с командой Иньесты: 9 (!!!) подряд промахов
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SNTV

40 мин. назад

И это не товарищеская игра, а матч за Суперкубок!
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